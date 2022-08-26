Москва, 26 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Санкционное давление на Россию и Белоруссию со стороны Запада усиливается, хотя его инициаторы уже ощутили на себе «негативную отдачу». Об этом российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил на расширенном заседании межправсовета ЕАЭС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, рестрикции расшатывают международную экономическую и торговую систему, нарушают привычные «связи и вклады».

«Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу от такой политики уже почувствовали и сами её инициаторы», — сказал Мишустин.

При этом Евразийский экономический союз доказал свою эффективность. В первом квартале 2022 года объём его ВВП вырос более чем на 3,5%, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин назвал формирование общего экономического и социального пространства России и Белоруссии лучшим ответом на западные санкции.

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