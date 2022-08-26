Москва, 26 августа, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Поддержка армии должна присутствовать во всех сферах жизни и в медиасфере — в первую очередь. Об этом ИА REGNUM заявил 26 августа публицист Павел Шульженок.

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

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«Думаю, что у нас должен быть совмещен военный и развлекательный контент. Нужна именно милитаризация развлекательного контента, что логично для воюющей страны и послужит той самой консолидации общества по вопросу СВО, необходимость которой озвучил президент», — заявил публицист.

По мнению Шульженка, достигнуть консолидации невозможно, пока есть возможность оставлять военную тематику за скобками дискурса, вообще ее не учитывающего.

Уже есть позитивные культурные проявления, и здесь нельзя не упомянуть молодого исполнителя Шамана с его песней «Я русский», напомнил публицист.

«Нужно развивать патриотический стендап, где комики будут шутить над противником. Патриотика и поддержка армии должна присутствовать и в рекламной сфере, даже вне зависимости от рекламируемого продукта. Нам нужно полное и тотальное переформатирование всего нашего медийного поля», — заключил Шульженок.

Напомним, что после начала специальной военной операции против киевского режима ряд деятелей шоу-бизнеса покинул страну и выехал за рубеж.