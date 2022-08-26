Баку, 26 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Подразделения вооруженных сил Азербайджана размещены в городе Лачин в Карабахе, сообщил 26 августа президент республики Ильхам Алиев.

ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль», — написал он в Twitter.

Напомним, жителям Нагорного Карабаха, проживающим в населённых пунктах, примыкающим к Лачинскому коридору, предписано покинуть территорию до 25 августа. Там уже отключили водоснабжение и электрообеспечение, и населению приходится уезжать раньше. Согласно трёхсторонних договорённостей Москвы, Баку и Еревана, армянская сторона пообещала передать Лачинский коридор Азербайджану в течение трёх лет.