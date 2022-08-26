Москва, 26 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Многие жители России заняли вполне рациональную в условиях неопределенности и сложности прогнозирования потребительскую позицию — выбор более бюджетных предложений и отказ от покупок в тех случаях, когда можно подождать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Forex-seal.ru Рост цен

«Пока наблюдается не только переход на бережливую модель потребления, но и последствия массовых закупок непродовольственных товаров впрок весной 2022 года, а также повышения цен на часть товаров, снижение давления на потребительское поведение рекламы производителей и наблюдаемого дефицита многих ранее популярных марок, — сказал Цыганов. — Новые производители пока не завоевали признание, а часть потребителей ждет появления параллельного импорта и отзывов о товарах новых производителей, что также снижает реальный спрос».

По его словам, в определенной степени бережливая модель предотвращает товарный дефицит, который мог сложиться из-за разрывов в логистике и санкционной политики ряда стран и производителей.

«Но в дальнейшем незначительность спроса может стать препятствием для развития российской промышленности. При наличии средств у населения, занявшего бережливую позицию, важно будет разработать и популяризировать сберегательные финансовые инструменты, обеспечить доверие к ним, что, в свою очередь, может создать внутренний инвестиционный ресурс. В текущих условиях это сложно, но настоятельно необходимо», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил о том, что переход домохозяйств на модель экономии расходов начался сразу после резкого роста инфляции в России и падения реальных доходов населения.