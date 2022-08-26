Санкт-Петербург, 26 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга подготовят и инициируют изменения в федеральное законодательство по вопросам реновации жилья для более полного учёта интересов граждан. Об этом 26 августа заявил на своей странице в соцсети губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Он отметил, что принятие в июне 2022 года петербургского закона по вопросам комплексного развития территорий (реновации) стало исполнением обязательств по приведению регионального законодательства в соответствие федеральному.

«Но есть ряд не урегулированных федеральным законодательством моментов, которые надо дорабатывать», — сообщил губернатор.

По словам Беглова, петербуржцы просят сделать максимально прозрачной процедуру голосования жильцов, которая регулируется федеральным законом. Губернатор обещает учесть эти пожелания, предложив выйти на федеральный уровень.

«Дал коллегам поручение проработать с депутатским корпусом проект корректировки федерального законодательства для уточнения норм, регулирующих правоотношения при комплексном развитии территорий жилой застройки. Будем предлагать внести изменение в федеральное законодательство», — говорится в публикации Беглова.

Он уточнил, что в отношении процедуры голосования жителей по вопросам включения в программу реновации необходимо «четко прописать, кто будет инициировать голосование, как оно будет проводиться чтобы оно было понятным и защищённым».

Беглов добавил, что депутаты Заксобрания и Общественный штаб по вопросам реновации на базе ЗАКСа помогут «организовать сбор мнений жителей каждый на своей территории».

Напомним, закон Санкт-Петербурга №444-59 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге» отнес к числу объектов, подлежащих реновации, многоквартирные дома, построенные в период индустриального домостроения 1957–1970 годов по типовым проектам («хрущевки» панельные). Он вызвал большой общественный резонанс и критику со стороны многих петербуржцев. В суд подано уже два коллективных иска с требованием признать этот документ незаконным.