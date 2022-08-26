Симферополь, 26 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Специальная военная операция должна перерасти в контртеррористическую, а киевские преступники — должны предстать перед международным трибуналом. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил председатель Крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин, комментируя заявление руководителя фракции СРЗП в Госдуме Сергея Миронова.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

«Согласен полностью с Сергеем Михайловичем Мироновым, что СВО должна перерасти в контртеррористическую операцию. Мало того, считаю, что после ее окончания Россия обязана будет провести международный трибунал над всеми виновными главарями киевской власти и их пособниками, чтоб отбить раз и навсегда во всем мире желание всем поклонникам и спонсорам поддерживать когда-либо в будущем фашизм, бандеровщину и нацизм», — сказал Степан Кискин.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов по итогам внеочередного заседания Совета Думы 25 августа заявил, что специальную военную операцию поддерживают большинство граждан России и все депутаты Госдумы. Он также заявил, что СВО «очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями».