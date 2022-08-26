Киевских преступников должен судить международный трибунал — эксперт
Симферополь, 26 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Специальная военная операция должна перерасти в контртеррористическую, а киевские преступники — должны предстать перед международным трибуналом. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил председатель Крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин, комментируя заявление руководителя фракции СРЗП в Госдуме Сергея Миронова.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов по итогам внеочередного заседания Совета Думы 25 августа заявил, что специальную военную операцию поддерживают большинство граждан России и все депутаты Госдумы. Он также заявил, что СВО «очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями».