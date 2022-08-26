Левые выступили за увеличение числа мигрантов в Швеции
Стокгольм, 26 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В отличие от большинства остальных парламентских партий Швеции партий, Левые считают, что страна должна вернуться к более щедрой миграционной политике. Более того, партия не хочет, чтобы выдача временных видов на жительство была главным правилом. Об этом 26 августа написала газета SvD.
В интервью изданию лидер партии Нуши Дадгостар заявила, что миграционная политика играет в Швеции меньшую роль в масштабах потока мигрантов в страну.
«Хотят ли люди приехать в Швецию, во многом зависит от ситуации в мире. Вероятно, нам просто не следует преувеличивать», — отметила политик.
Дадгостар также не видит связи между большим уровнем миграции и преступностью. Она говорит, что преступники это просто «молодые парни, которым нужны большие деньги».