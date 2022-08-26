Стокгольм, 26 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В отличие от большинства остальных парламентских партий Швеции партий, Левые считают, что страна должна вернуться к более щедрой миграционной политике. Более того, партия не хочет, чтобы выдача временных видов на жительство была главным правилом. Об этом 26 августа написала газета SvD.

Три короны, национальный символ Швеции. Малый герб с Орденом Серафима Сарофского.

В интервью изданию лидер партии Нуши Дадгостар заявила, что миграционная политика играет в Швеции меньшую роль в масштабах потока мигрантов в страну.

«Хотят ли люди приехать в Швецию, во многом зависит от ситуации в мире. Вероятно, нам просто не следует преувеличивать», — отметила политик.

Дадгостар также не видит связи между большим уровнем миграции и преступностью. Она говорит, что преступники это просто «молодые парни, которым нужны большие деньги».