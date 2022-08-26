Стокгольм, 26 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Шведские демократы платят гражданам за публикацию скрытой пропаганды через анонимные страницы в социальных сетях с сотнями тысяч подписчиков. Об этом 26 августа написали журналисты издания Dagens ETC.

Шведские демократы. Логотип

Согласно источникам внутри партии, с которыми газета поддерживала контакт, Шведские демократы также систематически распространяют информацию, изображения и видеоматериалы в редакции многих СМИ, которые поддерживают их политику.

«Часто поступают прямые указания от партруководства, что сегодня перед дебатами мы, например, топим Зелёных или Социал-демократов», — заявил источник газеты.

Согласно информации издания, именно Джейкоб Хагнелл из отдела коммуникаций Шведских демократов руководит «тайной группой партийных пропагандистов».