Токио, 26 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Издательская компания Square Enix опубликовала новые подробности о будущей игре Harvestella, а также выложила в Сеть скриншоты. Об этом 26 августа сообщил портал Gematsu.

Скриншот из трейлера Видеоигра Harvestella издательской компании Square Enix

Разработчики из студии Live Wire Inc. рассказали о сюжете Harvestella, её локациях, заданиях и боевой системе. Игра будет начинаться с того, что персонаж геймера приходит в сознание, обнаруживая себя возле деревни Лета (Lethe). Его спасает местный врач, впоследствии персонаж начинает новую жизнь, занимая пустующий дом на холме возле поселения.

Авторы игры, в частности, рассказали, что игровой цикл будет всегда начинаться с того, что герой будет просыпаться в своей постели. Геймеры смогут сами решать, чем им заниматься в течение дня, однако столкнутся с ограничениями после того, как персонажа начнёт клонить в сон. Для того, чтобы их снять, им потребуется вернуться домой, лечь спать и, таким образом, дождаться утра.

Напомним, Square Enix и Live Wire Inc. анонсировали проект Harvestella 28 июня 2022 года в рамках трансляции Nintendo Direct Mini. Игра будет представлять собой «гибрид» ролевой игры и симулятора фермы в духе «Stardew Valley».