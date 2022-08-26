Москва, 26 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Москве в последние выходные дни лета сохранится сухая и жаркая погода. Температура воздуха превысит норму на 7-9 °С, но ночью уже прохладно — чувствуется приближение осени, передают «Метеоновости».

Дмитрий Староверов Жара в Москве

В субботу, 27 августа, при переменной облачности днем будет очень жарко. Воздух прогреется до 30… 32°С. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди.

В воскресенье, 28 августа, жара немного ослабеет. Днем 28… 30 °С. Безоблачно, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный.

ИА REGNUM сообщало, 26 августа в Москве будет без осадков, температура воздуха до +31… +33 °C.

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