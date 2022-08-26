Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 26 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В полицию Комсомольска-на-Амуре обратилась 54-летняя местная жительница и заявила, что на её электронную почту пришло письмо с выгодным предложением покупки акций одной из крупных компаний, гарантирующее стабильный высокий доход. В итоге она лишилась более 20 млн рублей, сообщили в пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Цитата из х/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013. США Брокер

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Потерпевшая ответила на письмо мошенников, указала свои данные и попросила подробнее рассказать об условиях сделки. После этого ей позвонил мужчина, представился работником компании и убедил женщину в отсутствии рисков и абсолютной безопасности финансовой операции.

Жертва мошенников оформила потребительский кредит на 10 млн рублей и в течение четырех дней переводила вместе с собственными сбережениями денежные средства на указанные звонившими банковские счета. Позже она рассказала о сделке своей дочери и та решила связаться лжеброкером, но его телефон оказался недоступен. Только после этого заявительница поняла, что ее обманули. Общий ущерб составил 21 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Заволжском районе Ульяновска местная жительница осталась без денег и квартиры, желая заработать на брокерской платформе и попавшись на уловки мошенников.