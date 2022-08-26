Стокгольм, 26 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон «не питает иллюзий» относительно того, что вопрос формирования правительства после сентябрьских выборов будет непростым, и не хочет давать обещаний избирателей по этому поводу. Об этом она заявила 26 августа в эфире радиостанции P3.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

«От меня небольшая подколочка [лидеру оппозиции] Ульфу Кристерссону, который почему-то вроде бы говорит, что оппозиция так во многом согласна, а потом они даже не могут усесться вместе в один автобус», — заявила Андерссон.

Ранее на этой неделе кандидаты от Умеренных, Христианских демократов, Шведских демократов и Либералов совершили совместное автобусное турне, что вызвало резкую критику внутри партии Либералов.

Андерссон утверждает, что Социал-демократы — это партия, которая доказала готовность сотрудничать со многими партиями «вопреки всему».