Душанбе, 26 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Таджикистан с конца прошлой недели начал процесс депортации просителей убежища, не имеющих документов, и первая группа из девяти человек была возвращена в Афганистан.

8am. af Афганские беженцы

Газета Asia plus сообщила, что 24 августа в Афганистан вернулась первая группа беженцев, депортированных из Таджикистана.

Жена одного из депортированных сообщила, что у её мужа есть удостоверение беженца от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, но таджикские военные выслали его. По её словам, сейчас она находится в Таджикистане с тремя детьми, а её муж вернулся в Афганистан.

УВКБ ООН по делам беженцев заявило, что ему известно о депортации афганских беженцев из Таджикистана, и вскоре оно сделает заявление по этому поводу.

МВД Таджикистана заявило, что организовало и направило в суд дела 32 афганских граждан по обвинению в нарушении правил проживания, но не депортировало ни одного афганского гражданина.

Следует отметить, что Таджикистан стал первой страной Центральной Азии, объявившей о приёме около 100 000 афганских граждан, жизни которых оказались в опасности после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном.