Кемерово, 26 августа, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Кемерове праздник в честь Дня шахтёра на Московской площади 26 августа завершится фейерверком. Об этом ИА REGNUM рассказали в городской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

Салют, который запустят в 22:00 (время местное), продлится десять минут и будет состоять из 1984 залпов.

«Специалисты обещают многообразие различных эффектов, а высота залпов во время некоторых выстрелов будет достигать 200 метров», — уточнили в мэрии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области начали праздновать День шахтёра. Горняков уже поздравил президент России Владимир Путин.