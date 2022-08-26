Стокгольм, 26 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Партия Центристов не будет «заседать или содействовать работе» правительства Швеции, которое будет повышать налоги на доходы, недвижимость или сбережения. Об этом нынешнему кабинету министров под руководством Социал-демократов дала понять лидер Центристов Анни Лёф в интервью новостной службе TT 26 августа.

Centerpartiet.se Анни Лёф

Налоговая тема является одной из трёх красных линий Лёф. Две остальные касаются требования от Социал-демократов не сотрудничать со Шведскими демократами и недопущения попадания в правительство Левых.

Лёф также исключила любое сотрудничество с Левыми по бюджету, поскольку не считает его «плодотворным».

«Центристы идут на выборы ради снижения налогов, Левые — наоборот. Центристы идут на выборы с политикой, благоприятствующей малому бизнесу, Левые — наоборот», — объяснила политик.