Дамаск, 26 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В армии США сообщили, что им удалось нанести потери отрядам про-иранского ополчения мусульман-шиитов в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Как сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление Центрального военного командования армии США, за сутки, 25 августа, были нанесены удары по базам про-иранских группировок в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Решение о нанесении ударов было принято в соответствии с приказом президента США Джо Байдена, в ответ на обстрелы американских объектов в Сирии.

«23 августа я отдал приказ, защитить и обеспечить безопасность и и усилить оборону наших сил в Сирии и удержать Иран и поддерживаемые Ираном вооруженные группы от повторного нападения на силы и объекты армии США», — заявил Джо Байден.