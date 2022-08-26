Канберра, 26 августа, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Более тонны наркотиков более никогда не попадут на улицы городов Австралии после того, как полиция провела рейды и задержания в связи с обнаружением крупной партии запрещённых веществ. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.

Bentley

Как написали журналисты, полиция Нового Южного Уэльса и Пограничная служба Австралии ранее обнаружили крупную партию наркотических веществ на сумму более 150 миллионов австралийских долларов (104,4 млн долларов США), спрятанную в старом автомобиле марки Bentley.

Автомобиль Bentley S2 1960 года выпуска прибыл в порт Ботани в транспортном контейнере из Канады в начале августа.

Впоследствии были арестованы трое молодых людей в возрасте 20, 23 и 25 лет. Сообщается, что всем троим уже предъявлены официальные обвинения в контрабанде наркотиков.