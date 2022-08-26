Вашингтон, 26 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Миссия США по оказанию помощи киевскому режиму получит в ближайшие недели название и руководителя. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Администрация президента США Джо Байдена намерена подобрать для миссии название, подобное наименованиям операций в Ираке и Афганистане «Иракская свобода» и «Несокрушимая свобода». Бюрократическое значение этой процедуры заключается в выделении для операции долгосрочного целевого финансирования и назначении её участникам специальной оплаты.

Руководителем миссии назначат генерала, имеющего «две или три звезды». Он возглавит усилия по обучению и оказанию помощи Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден пообещал выделить в помощь Киеву крупнейший пакет военной помощи — около $3 млрд.

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