Канберра, 26 августа, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Высокопоставленный деятель Лейбористской партии Австралии Уэйн Свон 26 августа, выступая в эфире телеканала Nine News, раскритиковал авиакомпанию Qantas, заявив, что крупнейший на континенте авиаперевозчик теряет доверие австралийцев из-за череды задержек рейсов, сокращения их числа и повышения стоимости услуг.

(сс) allen watkin Самолет авиакмопании Qantas

Председатель Лейбористской партии Австралии вышел с публичными комментариями на следующий день после того, как правление Qantas сообщило об убытках в размере 1,9 миллиарда долларов, что усилило давление на генерального директора Qantas Алана Джойса.

«Я думаю, что у Qantas есть проблема… проблема доверия среди клиентов … В последнее время многие люди почувствовали, что компания потеряла свой шарм», — прокомментировал Свон последние неудачи компании.

Свон также отметил, что высшему руководству Qantas придётся много работать, чтобы вернуть доверие клиентов, а также справиться с повышением заработной платы со стороны профсоюза.