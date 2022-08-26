Чебоксары, 26 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Чувашии жаркая погода сохранится до конца августа, при этом температура поднимется до +34 градусов в тени. Затем ожидается резкое похолодание, в том числе не исключается мокрый снег. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Жара. Заводь «зазеленела»

По его словам, аномальная жара продержится до конца месяца, достигнув пика 28 и 29 августа. Ожидается, что днём температура будет достигать +34 в тени. Осадки не прогнозируются.

По расчётам, 31 августа начнёт усиливать ветер, температура снизится до +22…+27 градусов и местами пройдут кратковременные дожди с грозами. 1 сентября похолодает до +16…+21, а 2 и 3 сентября температура упадёт до +12…+17 градусов.

3 — 4 сентября ожидается осенняя погода с температурой +6…+11 градусов и небольшими дождями, при этом не исключается первый мокрый снег.

По предварительным прогнозам, холодная погода в Чувашии продлится до 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в ГКЧС Чувашии отмечали, что до 26 августа включительно установится красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары в +32 градуса, что на 7 — 9 градусов превышает климатическую норму.