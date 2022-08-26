Казань, 26 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В казанском дворце единоборств «Ак Барс» с 8 по 11 сентября пройдет чемпионат России по каратэ. За звание лучшего поборются спортсмены из 65 регионов страны, сообщает 26 августа минспорта РТ.

Андрей Пронин ИА REGNUM Каратэ

Турнир проведут в дисциплинах «ката», «ката-группа», «весовые категории» и «командные соревнования».

По итогу чемпионата лучшие спортсмены войдут в состав сборной России и примут участие в международных соревнования по каратэ 25−27 ноября в Москве, куда приедут сильнейшие спортсмены СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль хоккея «Золотая шайба» состоится в Казани 27 августа. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы звезд хоккея, матч ветеранов хоккея Казани и лучших игроков турнира «Золотая шайба» прошлого сезона.

Читайте также: Звёзды спорта примут участие в фестивале хоккея в Татарии