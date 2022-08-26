Сеул, 26 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниэл Критенбринк встретился 26 августа с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Ё Сын Пэ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили широкий круг вопросов, включая политику в отношении КНДР, двусторонний альянс и торговлю.

Известно, что позднее Критенбринк встретится с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и вторым заместителем министра иностранных дел страны Ли До Хуном.

Помощник госсекретаря США прибыл в Южную Корею 25 августа. Трехдневный визит в Сеул является завершающим этапом региональной поездки представителя США, в ходе которой он также посетил Монголию.