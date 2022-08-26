Представители МИД Южной Кореи и США обсудили двусторонний альянс и торговлю
Сеул, 26 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниэл Критенбринк встретился 26 августа с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Ё Сын Пэ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили широкий круг вопросов, включая политику в отношении КНДР, двусторонний альянс и торговлю.
Известно, что позднее Критенбринк встретится с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и вторым заместителем министра иностранных дел страны Ли До Хуном.
Помощник госсекретаря США прибыл в Южную Корею 25 августа. Трехдневный визит в Сеул является завершающим этапом региональной поездки представителя США, в ходе которой он также посетил Монголию.