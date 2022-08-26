Париж, 26 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Инфляции в августе 2022 года во Франции достигла почти 7%, а к концу года может вырасти до 10%, сообщает Le Parisien.

ИА REGNUM Инфляция

Во Франции средней рост цен на так называемые потребительские товары, те, которые домохозяйства регулярно покупают в супермаркетах, достиг 6,6% в августе.

Категории продуктов, цены на которые выросли больше всего, — это мясо, птица и мясные деликатесы (рост цен составил 24,5%), макаронные изделия подорожали на 18,3%, бумажные полотенца — на 16%, масло — на 15,7%, сливочное масло, маргарин и свежие сливки - на 13%.

Тем временем министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что жителям «не следует ожидать улучшения ситуации с инфляцией до начала 2023 года».

Как сообщало ИА REGNUM, туризм во Франции вернулся на докризисный уровень, несмотря на пожары и инфляцию.