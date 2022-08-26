Москва, 26 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Самое популярное направление по итогам первого дня продаж по программе туристического кешбэка — Сочи (Краснодарский край). Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Также в топ наиболее популярных направлений по кешбэка у разных туроператоров вошли Крым, Кавминводы, Калининград, Санкт-Петербург, Алтай, Камчатка, Казань, Карелия, Подмосковье, речные круизы и др.

Отмечается, что запуск программы туристического кешбэк увеличил продажи туров по России в два раза. Туроператоры считают, что в дальнейшем топ самых популярных направлений по кешбэку по России сохранится примерно таким же.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в России началась реализация программы туристического кешбэка, которая продлится до 10 сентября 2022 года.

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