Москва, 26 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Некоторое ускорение дефляции в России за период с 16 по 22 августа 2022 года не угрожает развитию национальной экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила заместитель руководителя департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета при правительстве РФ Ольга Захарова.

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«Общее снижение цен на товары и услуги обусловлено рядом причин, — сказала она. — Во-первых, сезонными факторами — снижаются цены на продовольственные товары, в наибольшей степени плодоовощную продукцию (снижение цен составляет 4,1%). Во-вторых, действиями регулятора — Центральный банк постепенно снижает ключевую ставку, что приводит к некоторому снижению издержек производителей на обслуживание кредитов и, следовательно, себестоимости продукции. В-третьих, снижением потребительского спроса в условиях экономической неопределенности».

В связи с этим она напомнила, что Банк России прогнозирует снижение инфляции до 12-15% в 2022 году.

«То есть постепенное снижение цен продолжится, однако несколько замедлится в течение одного-полутора месяцев в связи с ослаблением влияния сезонных факторов дефляции», — пояснила Захарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России дефляция будет наблюдаться до начала осени 2022 года.