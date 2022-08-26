Канберра, 26 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил, что федеральное правительство страны выделит ещё 75 миллионов австралийских долларов (52 млн долларов США) на восстановление домов и инфраструктуры после стихийных бедствий в штате Новый Южный Уэльс после февральских наводнений. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

По словам Альбаниза, новый пакет помощи охватит все 62 района местного самоуправления, пострадавшие от наводнений, и дополнит помощь, которую ранее обязалось предоставить федеральное правительство Австралии.

Среди прочих целей выделенные средства пойдут на подготовку отчёта о воздействии наводнений и мерах по управлению рисками, усовершенствование программы оценки рисков, улучшение инфраструктуры и системы предупреждения о наводнениях.