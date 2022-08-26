Власти Австралии выделят новый пакет помощи жертвам наводнений
Канберра, 26 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз объявил, что федеральное правительство страны выделит ещё 75 миллионов австралийских долларов (52 млн долларов США) на восстановление домов и инфраструктуры после стихийных бедствий в штате Новый Южный Уэльс после февральских наводнений. Об этом 26 августа сообщил телеканал Nine News.
По словам Альбаниза, новый пакет помощи охватит все 62 района местного самоуправления, пострадавшие от наводнений, и дополнит помощь, которую ранее обязалось предоставить федеральное правительство Австралии.
Среди прочих целей выделенные средства пойдут на подготовку отчёта о воздействии наводнений и мерах по управлению рисками, усовершенствование программы оценки рисков, улучшение инфраструктуры и системы предупреждения о наводнениях.