Москва, 26 августа, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В России дефляция будет наблюдаться до начала осени 2022 года, после чего следует ждать стабилизации ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Рост цен

«Причина дефляции в России имеет несколько составляющих, — сказал он. — Во-первых, это корректировка резкого скачка цен в марте–апреле. Во-вторых, укрепление рубля и удешевление импорта на этом фоне. В-третьих, сезонные колебания цен на продовольствие. В-четвёртых, изменение номенклатуры товаров за счёт замещения санкционных на более дешевые товары из развивающихся стран и Китая. В-пятых, это ограничение потребления из-за падения реальных доходов населения».

По его словам, в определённой степени на снижение цен влияет политика снижения учетной ставки ЦБ, что упрощает доступ к кредитам поставщиков и производителей, а также ожидания от параллельного импорта.

«Можно с осторожностью предположить, что дефляцию мы будем видеть ещё в сентябре, после чего стоит ожидать стабилизацию», — подытожил экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, кажущаяся победа над инфляцией, перетекающая в дефляцию, может стать разовым явлением для России.