* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 26 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В отчёте Атлантического совета говорится, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, торговля различными видами наркотиков в этой стране стала процветать ещё больше. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан. Наркотики

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только на словах запретили выращивание и торговлю наркотиками, но на практике масштабы торговли наркотиками расширились, — указано в отчёте. — Приказ лидера движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о запрете наркотиков в Афганистане не только не был выполнен, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто пошли на «чистую пропагандистскую уловку».

Подробно рассматривая различные аспекты культивирования, производства и оборота наркотиков в Афганистане, ставится под сомнение стремление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) искоренить наркотики. Также в документе отмечается, что количество контрабанды наркотиков по основным магистралям из Афганистана по-прежнему велико. Так, по балканскому маршруту из Пакистана, Ирана и Турции в Европу запрещённые наркотические вещества идут в больших количествах и поставляются на рынки по всему региону и за его пределами.

Пограничный переход Торкхам на пакистанской границе является одним из основных перевалочных пунктов незаконного оборота наркотиков из Афганистана, отмечается в отчёте Атлантического совета. Официальный представитель Пакистана заявил, что после прихода «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти незаконный оборот наркотиков увеличился, и «большое количество» наркотиков «достигает прибрежной полосы Белуджистана и порта Карачи».

Наркотики из Афганистана распространяются по всей Южной Азии, и с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, их поставки из Афганистана по различным маршрутам в Шри-Ланку, Индию, Иран, Турцию, Европу и другие страны приняли большие масштабы, чем когда-либо.

В отчёте «запрет» наркотиков талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) интерпретируется как «уловка», и говорится, что доказательства «убедительно» показывают, что радикалы не применяют свой запрет на деле. Объёмы производства и незаконного оборота наркотиков остаются на высоком уровне и даже увеличились после смены режима в Афганистане.

В отчёте также критиковались методы борьбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с наркозависимыми и говорилось, что насильственные действия этой группировки не привели к результатам.