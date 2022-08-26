Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. День явления чудотворного креста из Ярославской области включён в перечень общецерковных праздников. 25 августа Священный Синод внёс дату в месяцеслов Русской Православной Церкви. Об этом сообщает Ярославская митрополия.

yareparhia.ru Крест из Годеново

Речь идёт о деревянном кресте, который хранится в храме святителя Иоанна Златоуста села Годеново на подворье Переславского Никольского женского монастыря. Крест пользуется большой популярностью у паломников, считается чудотворным, а также является великолепным памятником древнерусского искусства.

«Священный Синод постановил включить в месяцеслов дату празднования в честь Животворящего Креста Господня 29 мая/11 июня со следующим именованием: «Явление Честнаго и Животворящего Креста Господня близ града Ростова Великого на Сахотском болоте (1423 г.)», — сообщили в Ярославской митрополии.

С ходатайством о включении дня явления креста в месяцеслов обратился епископ Переславский и Угличский Феоктист.