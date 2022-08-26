Рыбинск, Ярославская область, 26 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области девушка погибла в ДТП с лосем. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Пресс-служба УМВД России по Ярославской области Лось

Авария случилась 25 августа в 19:30 на трассе Ярославль — Рыбинск. По предварительной информации, 28-летний водитель сначала столкнулся с лосём, а затем съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель был госпитализирован с травмами, 22-летняя пассажирка скончалась на месте.