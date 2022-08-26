Канберра, 26 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. По словам нынешнего премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, если его предшественник Скотт Моррисон не согласится сотрудничать с действующим кабинетом министров в новом расследовании по секретным назначениям, то против него могут быть применены меры принуждения. Об этом со ссылкой на новые заявления Альбаниза 26 августа написала газета The Guardian.

anthonyalbanese. com. au Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими

«Я бы счёл экстраординарным, если бы кто-то отказался разговаривать с бывшим судьей Верховного суда, послужной список которой, я думаю, безупречна», — заявил на пресс-конференции Альбаниз.

Далее он добавил, что до принуждения Моррисона, как он надеется, не дойдет.

«Но если [назначенная вести расследование бывшая судья] Вирджиния Белл почувствует, что с ней не сотрудничают в должной мере, то я уверен, что можно было бы рассмотреть другие способы воздействия», — предупредил Альбаниз.