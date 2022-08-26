Сыктывкар, 26 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Коми родителям первоклассников на сборы одного ребенка в школу пришлось потратить не менее 24 тысяч рублей, сообщает Комистат.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первоклассники

По данным статистики, собрать первоклассницу почти на шесть тысяч рублей дороже, чем первоклассника: стоимость набора для девочки — 30,3 тысячи рублей, а для мальчика — 24,3 тысячи рублей.

Самая дорогая составляющая набора — комплект школьной формы и обувь. Для девочки его цена составила 18,5 тысячи рублей, для мальчика — 12,5 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость набора вещей и школьных принадлежностей для первоклассника в России в новом учебном году выросла на 13,91% в годовом выражении для мальчика и на 11,25% для девочки.