Москва, 26 августа, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Бережливая модель потребления, на которую перешли жители РФ, продержится как минимум до конца 2022 года, но при сохранении ныне существующих факторов она будет основой потребительского поведения и в первом полугодии 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Бен Шан. Безработица

«Переход домохозяйств на модель экономии расходов начался сразу после резкого роста инфляции в России и падения реальных доходов населения, — сказал Сафонов. — Одновременно на снижении потребления сказалась стоимость потребительских кредитов, а также изменение структуры поставок из зарубежных стран. Бережливая модель будет серьезным образом влиять на производство товаров длительного пользования — автомобилей, жилья, мебели, бытовых приборов. Уже сейчас Росстат фиксирует снижение первичной оценки роста промпроизводства с 2 до 1,3% в первом полугодии».

По его словам, снижение покупательной активности постепенно будет подталкивать отечественных производителей к сокращению производства, что, в свою очередь, будет выступать серьезным препятствием для восстановления роста заработных плат и увеличивать риски роста безработицы.

«Во втором полугодии на стагнацию потребительских расходов на непродовольственные товары будет оказывать влияние рост цен на ЖКХ, — уточнил экономист. — Скорее всего, мы будем наблюдать сохранение бережливой модели потребления как минимум до конца 2022 года, но при сохранении ныне существующих факторов она будет основой потребительского поведения и в первом полугодии 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области Алексей Головченко заявил о том, что население РФ перешло в режим экономии, и этот период продлится до тех пор, пока страна не адаптируется к новой экономической ситуации.