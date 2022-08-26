Иркутск, 26 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России известила о водном ЧП, произошедшем на Байкале 17 августа 2022 года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

В районе острова Ольхон в местности Идиб в Иркутской области на расстоянии около 300 м от берега произошло затопление маломерного судна кустарного производства, изготовленного по типу катамарана, с подвесным двигателем.

Судоводитель и шестеро пассажиров оказались в воде и самостоятельно вплавь добрались до берега. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские спасатели обеспокоены трагедиями на воде. По данным на конец июля 2022 года было зарегистрировано 11 случаев на водных объектах, в результате которых спасены семеро несовершеннолетних в городах Иркутске, Ангарске, в Усть-Кутском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.

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