Канберра, 26 августа, 2022, 10:45 — ИА Регнум. 24 августа министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг объявила, что десять новых районов общей площадью более 46 000 км океана будут открыты для добычи и извлечения нефти и газа. В свою очередь лидер Зелёных Адам Бандт, появившийся 26 августа в эфире радиостанции ABC, осудил решение лейбористского правительства Австралии.

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Бандт заявил, что, несмотря на недавнее решение, его партия по-прежнему будет поддерживать правительственный закон о сокращении выбросов. Зелёные по-прежнему выступают за введение немедленного моратория на новые угольные и газовые проекты в Австралии.

«Еще даже не высохли чернила на [новом] климатическом законодательстве, а правительство уже перечеркивает его», — заявил политик.

Напомним, что 25 августа премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз выступил в защиту решение выделить огромные участки океана для нефте- и газодобычи, объяснив это необходимостью человеческой деятельности.