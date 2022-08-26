Алжир, 26 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Алжир с историческим визитом.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

Как сообщает Algerie Presse Service, в ходе исторического визита Макрон встретился с президентом Абдельмаджидом Теббуном и членами правительства Алжира. Главной темой переговоров стало урегулирование отношений между двумя странами, а также работа над преодолением последствий войны в Алжире 1960-х годов.

«Сегодня наша задача состоит в том, чтобы строить будущее с Алжиром после болезненного и сложного прошлого. Франко-алжирское прошлое болезненно и иногда оно мешает нам двигаться вперед. Мы будем совместно работать с Объединенным комитетом историков, чтобы изучить вопрос памяти о тех событиях», — заявил Эммануэль Макрон.