Эксперт: заявления Шольца об отказе поставлять оружие Киеву — «от лукавого»
Чебоксары, 26 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц может публично «открещиваться от поставок» вооружения на территорию б. УССР, но в реальности они могут поставлять его через «чёрный» рынок. Поэтому подобные заявления, «как говорится, от лукавого». На государственном уровне Шольц может «мяться, отказываться», потому что боится, что «красная черта» будет пройдена и терпение России иссякнет, «мы дадим ответ». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.
Депутаты отметил, что не стоит верить всему, что говорят европейские политики.
Он напомнил, что во время СССР была «политика сдерживания», которая позволяла «сохранять баланс сил» в мире: СССР поддерживала те страны, которые Запад считал «недружественными или шёл с войной».
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что солидарен с президентом США Джо Байденом, не желающим поставлять киевскому режиму оружие, «с помощью которого можно обстрелять территорию России» и допустить эскалацию конфликта.