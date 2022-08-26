Чебоксары, 26 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц может публично «открещиваться от поставок» вооружения на территорию б. УССР, но в реальности они могут поставлять его через «чёрный» рынок. Поэтому подобные заявления, «как говорится, от лукавого». На государственном уровне Шольц может «мяться, отказываться», потому что боится, что «красная черта» будет пройдена и терпение России иссякнет, «мы дадим ответ». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружение

Депутаты отметил, что не стоит верить всему, что говорят европейские политики.

«Я бы не утверждал, что Шольц и ему подобные готовы отказываться от поставок оружия на территорию [б. УССР], так как у них нередко слова расходятся с делами. Просто официально они не всегда могут признать, что будут поставлять оружие, так как это будет считаться государственной политикой и растут риски перейти «красную линию», после которой у России лопнет терпение, и она может начать ответные действия. И это сильно пугает ЕС», — говорит Владислав Солдатов.

Он напомнил, что во время СССР была «политика сдерживания», которая позволяла «сохранять баланс сил» в мире: СССР поддерживала те страны, которые Запад считал «недружественными или шёл с войной».

«Я считаю, что на самом деле Германия продолжит поставлять вооружение [киевскому режиму], просто они не будут гнушаться делать это через неофициальные схемы, через тот же «чёрный» рынок. Им выгодно превращать территорию [б. УССР] в полигон испытаний вооружения, не рискуя своими жизнями и пытаясь ослабить Россию. А если оружие случайно окажется у киевского режима, то что ж… Ведь всегда можно будет откреститься, не так ли? Так что эти заявления, как говорится, от лукавого», — сделал вывод чувашский депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что солидарен с президентом США Джо Байденом, не желающим поставлять киевскому режиму оружие, «с помощью которого можно обстрелять территорию России» и допустить эскалацию конфликта.