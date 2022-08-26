Новосибирск, 26 августа, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области сформировали перечень предприятий, которые готовы трудоустроить граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также территорию б. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В Новосибирской области также ведётся приём на курсы профессионального обучения и повышения квалификации.

По официальным данным, в настоящее время в регион прибыли 605 человек с территории б. УССР, ЛНР и ДНР.

Сейчас около 100 новосибирских предприятий подтвердили готовность принять на работу беженцев. Работодатели предлагают в настоящий момент 600 вакансий. Уже трудоустроены 40 человек, нуждаются в работе 77 человек.