Москва, 26 августа, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Коммерческие организации не заинтересованы в новых технологиях и реальных улучшениях в сфере переработки отходов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Депутат пояснил, что возмущен тем, что правительство РФ выделило 1,5 млрд. рублей в виде субсидий регионам на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора, эксплуатацией которых в итоге занимаются коммерческие структуры.

Миронов констатировал, что мусорная реформа создала монополистов. Которые диктуют государству свои условия и напомнил, что он неоднократно выступал за отмену реформы.

«Нам говорят: подождите, она вот-вот заработает. Но уже четвертый год картина не меняется — растут поборы с населения, растут затраты бюджета, а денежки зарабатывает частник, который нисколько не заинтересован в новых технологиях и реальных улучшениях в сфере переработки отходов. Если в этой сфере и есть подвижки, то только в результате государственных вливаний. Ну так пусть государство и отвечает за весь цикл работ, связанных с ТБО, а не подкармливает частников — только так здесь можно навести порядок», — заключил парламентарий.

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