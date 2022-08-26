Москва, 26 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Восточное направление экспорта российского угля было и остается приоритетным для России, однако необходимо решить логистические трудности, заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

«У нас Восток был доминирующим. По прошлому году у нас 125 млн тонн уехало на Восток, чуть меньше 100 [млн тонн] уехало на Запад. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона нас ждет, мы обладаем великолепным качеством угля, поэтому осталось туда добраться, путь в АТР — наша главная задача», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в России существует риск банкротства угольных компаний из-за роста издержек на фоне санкций. Такое предположение ранее высказали представители Минэнерго, Минпромторг и бизнеса.

Читайте также: Министерства увидели риск банкротства угольных компаний России