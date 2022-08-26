Вашингтон, 26 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Двадцать лет назад люди в США жили примерно столько же, сколько и в странах с аналогичным уровнем развития, однако в последние годы тенденция изменилась. Об этом 26 августа сообщает Financial Times.

Pixabay.com Пожилые и дети

У женщин, родившихся в 1990 году, ожидаемая продолжительность жизни составляла 79 лет — на год больше, чем у сверстниц, родившихся в Англии, Уэльсе, Германии и Дании. У мужчин картина была несколько менее радужной, но всё же в среднем у них был шанс дожить до 72 лет, что примерно соответствовало аналогичной когорте в Западной Европе.

Еще 10 лет назад США почти не выделялись на графике продолжительности жизни, но сегодня всё изменилось. Если отбросить смертность от COVID-19 за последние два года, то контраст окажется разительным: линии развитых стран в едином порыве устремляются вверх, но одна одинокая линия ослабевает и сползает всё ниже.

Накануне пандемии США по ожидаемой продолжительности жизни уже почти на четыре года отставали от других богатых и развитых стран. Их обогнали даже переживающие кризис кузены в Великобритании. Ожидаемая продолжительность жизни у ребенка мужского пола, родившегося в США в 2019 году, составляет 76,1 года — столько же, сколько у мальчика, родившегося в Англии 18 годами раньше — в 2001 году.

Если по очереди вычеркнуть все факторы ранней смертности, причины становятся очевидными.

Дело даже не в ожирении — если уравнять показатели ожирения во всех странах, то отставание США сократится с 3,6 лет до 2,2, а продолжительность жизни мужчин по-прежнему будет снижаться. Есть только один фактор, на который можно возложить вину за эту тенденцию: смерть от передозировки наркотиков.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в США падает из-за опиоидной эпидемии, и головокружительный взлет числа новых смертей от наркотиков во время пандемии только усилил тенденцию.

Есть еще несколько факторов, устранение которых также могло бы сократить разрыв между США и остальными развитыми странами — это смертность от огнестрельного оружия (считая убийства и самоубийства) и высокий уровень дорожно-транспортных происшествий. Они отвечают за 9 и 6 потерянных месяцев соответственно. Причем разрыв между США и аналогичными странами остается широким на протяжении десятилетий.

За последние два года правительства и бизнес бросили на борьбу с пандемией несметные деньги. Это спасло огромное количество жизней. Однако недостаточные усилия в борьбе с влиянием нового мощного фактора, влияющего на смертность, вызывают тревогу.