Краснодар, 26 августа, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с пожарной опасностью объявлено на территории Краснодарского края на 26 и 27 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

По прогнозу синоптиков, чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западной части региона. Высокая пожарная опасность прогнозируется в Краснодаре, на Черноморском побережье, а также в предгорьях и низких горах Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Крыма было распространено штормовое предупреждение на 26 августа о ливнях и грозах.