Яковлевский городской округ, Белгородская область, 26 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Новую камеру по ремонту горной техники открыли 25 августа на Яковлевском ГОКе в Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Строительство велось в течение года, объём выемки горной массы составил почти 4,7 тысячи кубометров. В проект вложено порядка 62 млн рублей инвестиций. В камере будут обслуживать буровые установки и вспомогательную технику. Запустил новый объект и поздравил шахтёров на глубине 700 метров губернатор Вячеслав Гладков.

«Примечательно, что запуск новой камеры проходит в преддверии профессионального праздника — Дня шахтёра. Хочу сказать спасибо коллективу за нелёгкий труд и вклад в развитие региона. Горнодобывающая и металлургическая отрасли формируют основную часть доходов областного бюджета. Сегодня от всей души хочу пожелать шахтёрам главное — благополучия и здоровья. Вы славите своим трудом рабочую профессию!», — поздравил шахтёров глава региона.

На Яковлевском ГОКе 25 лет добывают железную руду, за это время поднято более 17 млн тонн руды уникального качества.