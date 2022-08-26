Майма, Алтай, 26 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Республике Алтай 26 августа 96-й день рождения отмечает участник Великой Отечественной войны Николай Медведев. Об этом написал в своём телеграмм-канале депутат Госдумы Роман Птицын, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Романа Спицына Ветеран Великой Отечественной войны Николай Медведев

Николай Захарович был призвал в армию в 1943 году, демобилизован в 1950 году. За боевые заслуги фронтовик награждён Орденом Отечественной войны I степени. После войны он трудился в сельском хозяйстве Горно-Алтайской автономной области, а затем и Республики Алтай.

«Искренне поздравляю нашего ветерана с этим знаменательным днем, желаю ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — поздравил политик ветерана.