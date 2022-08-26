Саратов, 26 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Сватовский район Луганской народной республики (ЛНР) отправлен очередной гуманитарный груз из Саратовской области. Новая партия помощи включает в себя оборудование для школ, учебные принадлежности и школьный автобус, сообщает 26 августа пресс-служба правительства Саратовской области.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Погрузка гуманитарной помощи

В этот раз жителям подшефного Сватовского района доставят 14 тонн спортивного инвентаря, оргтехники, ранцев и учебных принадлежностей.

Чтобы подготовить образовательные учреждения к 1 сентября, из Саратовской области в течение двух месяцев доставляли стройматериалы и оборудование. В составе первой колонны также были детские товары, медикаменты и товары первой необходимости.

ИА REGNUM напоминает, 23 августа в ЛНР отправились саратовские врачи, которые проведут медосмотры граждан. При необходимости пациентов перенаправят в больницы Саратовской области.

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