Из Саратовской области в ЛНР отправили школьный автобус и оборудование
Саратов, 26 августа, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Сватовский район Луганской народной республики (ЛНР) отправлен очередной гуманитарный груз из Саратовской области. Новая партия помощи включает в себя оборудование для школ, учебные принадлежности и школьный автобус, сообщает 26 августа пресс-служба правительства Саратовской области.
В этот раз жителям подшефного Сватовского района доставят 14 тонн спортивного инвентаря, оргтехники, ранцев и учебных принадлежностей.
Чтобы подготовить образовательные учреждения к 1 сентября, из Саратовской области в течение двух месяцев доставляли стройматериалы и оборудование. В составе первой колонны также были детские товары, медикаменты и товары первой необходимости.
ИА REGNUM напоминает, 23 августа в ЛНР отправились саратовские врачи, которые проведут медосмотры граждан. При необходимости пациентов перенаправят в больницы Саратовской области.
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