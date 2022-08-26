Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Самолёты противолодочной авиации из состава смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) выполнили облёт более пяти тысяч квадратных километров акватории Тихого океана вдоль восточного побережья Камчатки и островов Курильской гряды. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) на сайте Минобороны РФ.

Kremlin.ru Ил-38Н ВМФ России

пресс-служба ТОФ «В ходе полётов экипажи двух самолётов Ил-38Н и Ил-38 в составе отряда выполнили задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками и надводными кораблями, обозначающими условного противника. Лётчики комплексно применяли штатные радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения».

Самолёты морской авиации в течение более восьми часов осуществляли контроль над акваторией Тихого океана. Также экипажи в ходе полёта отработали пилотирование «в составе пары самолётов на малых и предельно малых высотах над водной поверхностью Тихого океана» с одновременным выполнением группового поиска кораблей условного противника.

При выполнении поставленных задач лётчики активно взаимодействовали с кораблями противолодочной тактической группы из соединения охраны водного района ОКВС.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) при поддержке двух вертолётов Ка-27ПЛ морской авиации отработал в акватории Японского моря поиск и уничтожение подводной лодки условного противника.