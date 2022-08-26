Париж, 26 августа, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Туризм во Франции вернулся на докризисный уровень, несмотря на пожары и инфляцию, передает BFM TV.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«Мы вернулись к уровню 2019 года», — объясняет Дидье Арино, генеральный директор кабинета Protourisme.

По его оценке, в целом количество ночевок в отелях увеличилось на 2%, тенденция к аренде кемпингов растет.

«Это отличное лето, рекордное лето», — заявил генеральный директор SNCF Voyageurs Кристоф Фанише.

В июле и августе компания перевезла 23 млн пассажиров на поездах TGV и Intercités во Франции. По словам Кристофа Фанише, в целом количество путешественников увеличилось на 10% по сравнению с летом 2019 года. Париж выиграл от возвращения иностранцев, особенно туристов из США.

С начала июня до конца августа столицу Франции посетили 9,9 млн туристов (-3,5% по сравнению с 2019 годом).

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции (EDF) объявила об остановке четырех ядерных реакторов на несколько недель, что может привести к еще большей нагрузке на электроснабжение Франции и вызвать и без того беспрецедентный рост цен.