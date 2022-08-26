Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 26 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Николаевском районе полицейские в ходе спецоперации «Путина-2022» остановили иномарку под управлением 52-летнего местного жителя. В багажнике автомобиля они обнаружили пластиковый контейнер и мешок с икрой горбуши, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Puschinka Красная икра

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Установлено, что задержанный в районе городского пляжа при помощи ставной сети незаконно выловил рыбу и выпотрошил икру для дальнейшей продажи. Всего изъяли 9,5 кг. Общий ущерб от незаконной деятельности превысил 265 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет срока заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине инспектора Росрыболовства за неделю с 18 по 24 августа в ходе рейдовых мероприятий изъяли у браконьеров почти 100 кг красной икры и 132 хвоста горбуши.