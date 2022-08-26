д. Егоровщина, , 10:31 — REGNUM В деревне Егоровщина Иркутского района возвели новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщает 26 августа минздрав региона.

В деревне Егоровщина Иркутского района — новый ФАП Мипнздрав Приангарья

ФАП в деревне Егоровщина Иркутского района возвели в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

Как сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области ИА REGNUM, новый ФАП находится на этапе благоустройства территории. Уже возведены модульные конструкции. Внутри ФАПа планируется открыть фельдшерский и прививочно-процедурный кабинет, а также аптечный пункт. В скором времени медучреждение оснастят оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа новый ФАП открылся для жителей посёлка Турма Братского района.

До конца 2022 года благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое.

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