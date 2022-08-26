Сеул, 26 августа, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может провести встречу с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре. Об этом сообщает KBS.

president. go. kr Юн Сок Ёль и Джо Байден в Национальном музее Кореи. 21.05.2022

Согласно представителям Белого дома, 18 сентября Байден отправится в Нью-Йорк, а 19 и 20 сентября примет участие в сессии ГА ООН. Предполагается, что американский лидер проведет переговоры с главами других стран, а также выступит с речью.

Известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также планирует посетить США и принять участие в сессии.

Если встреча состоится, то лидеры двух стран, скорее всего, обменяются мнениями о путях ослабления напряженности и установления мира на Корейском полуострове, расширении экономического сотрудничества, а также обсудят другие нерешенные вопросы.